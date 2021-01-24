Kayserispor'un Fenerbahçe maçı kafilesi - Son Dakika

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'un İstanbul kafilesi belli oldu.

Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar çıkarmak isteyen Kayserispor'da kamp kadrosu belli oldu. Rumen teknik direktör Dan Petrescu, yeni transferler Ramazan Civelek, Uğur Demirok, Karlo Muhar ve Anton Maglica'yı kafileye dahil etti.

KAYSERİSPOR'UN FENERBAHÇE MAÇI KAMP KADROSUNDA ŞU İSİMLER YER ALIYOR:

"İsmail Çipe, Doğan Alemdar, Abdulkadir Taşdan, Zoran Kvrzic, Cristian Sapunaru, Uğur Demirok, Dimitrios Kolovetsios, Aziz Behich, Yasir Subaşı, Daniel Avramovski, Joseph Attamah, Yaw Ackah, Gustavo Campanharo, Ramazan Civelek, İlhan Parlak, Emre Demir, Aaron Lennon, Nurettin Korkmaz, Pedro Henrique, Oğuzhan Çapar, Anton Maglica, Wilfried Kanga, Karlo Muhar."

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)