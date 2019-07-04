Son Dakika Haberleri: Kayserispor'un formaları belli oldu
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Kayserispor'un formaları belli oldu

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni sezonda kullanacağı formalar belli olduSpor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu için yarın çalışmalara başlayacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor'un hangi formalar ile sahaya çıkacağı belli oldu.

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İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni sezonda kullanacağı formalar belli oldu

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu için yarın çalışmalara başlayacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor'un hangi formalar ile sahaya çıkacağı belli oldu. Sarı Kırmızılı takım, yeni sezonda da geçen sezon giydiği formalar ile devam edecek.

Sahasında oynadığı maçlarda genellikle sarı kırmızılı çubuklu formayı giyen İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanda ise Beyaz, Bordo zaman zaman da siyah formayı giymeye devam edecek. kaleci Lung'un formaları ise Yeşil, Sarı ve Siyah olarak 3 ayrı renkte. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:02 Kaynak: İHA
Spor
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