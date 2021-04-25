Kayserispor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de son 8 maçta galip gelemedi.

Ligde dün akşam lider Beşiktaş'a deplasmanda 3-1'lik skorla boyun eğen Kayseri temsilcisinin galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Son olarak ligin 29. haftasında Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 3-1 yenen sarı-kırmızılılar, sonraki haftalarda Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e 3-0, Antalyaspor'a ise 1-0 yenildi.

Göztepe ve Trabzonspor'la 1-1, İttifak Holding Konyaspor'la 0-0 ve Gençlerbirliği ile 2-2 beraber kalan Kayseri ekibi, dün de deplasmanda lider Beşiktaş'a 3-1 yenilerek galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Bu karşılaşmalarda rakip ağları 5 kez havalandıran Kayserispor, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.

Çıktığı 35 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 16 yenilgisi olan kırmızı-beyazlı takım 35 puanla düşme hattında bulunuyor.