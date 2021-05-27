Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'ın önceliği Avrupa'da forma giymek - Son Dakika

Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'ın önceliği Avrupa'da forma giymek

27.05.2021 11:27
Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'ın önceliği Avrupa'da forma giymek, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'un ümit milli kalecisi Doğan Alemdar, öncelikli hedefinin Avrupa'da futbol oynamak olduğunu söyledi.

Hes Kablo Kayserispor'un ümit milli kalecisi Doğan Alemdar, öncelikli hedefinin Avrupa'da futbol oynamak olduğunu söyledi.

Kayserispor'da tecrübeli file bekçisi Silviu Lung ve İsmail Çipe'nin çeşitli sıkıntılar yaşadığı dönemde kendisine gelen şansı iyi değerlendiren Doğan, gösterdiği başarılı performansla beğeni topladı.

Süper Lig'de 28 karşılaşmada kaleyi koruyan Doğan Alemdar'ın adı "Dört büyükler" ile transfer haberlerinde de geçmeye başladı.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı ile kampta olan 18 yaşındaki file bekçisi, ay-yıldızlı ekibin çalışmaları ve kariyeri hedefleri hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Zorlu bir sezonu geride bıraktığını ve Ümit Milli Takım'a geldiğini aktaran Doğan,"Süper Lig benim adıma zorlu geçti. Son hafta ligde kaldık. Bunun sevincini bir kenara bırakıp milli takım kampına geldim. Burada çok güzel bir hava var. Çok iyi çalışıyoruz. Neşeli antrenmanlar yapıyoruz. Ukrayna ile 2 Haziran'da bir hazırlık maçı yapacağız. Sonrasında da eleme maçlarına başlayacağız. İnşallah Ukrayna maçı güzel geçer, elemelerde de iyi performansımızı devam ettiririz." diye konuştu.

Kayseri temsilcisinde iyi bir performans sergilediğini söyleyen Doğan, "Benim adıma zorlu bir süreçti. Ligde kalma mücadelesinin stresi ve sıkıntısı vardı. Takımımız da kolay olmayan bir dönemden geçti. Bir anda Silviu Lung sakatlandı, İsmail Çipe ağabey koronavirüse yakalandı. Ben de o sırada hazırdım ve gelen şansı iyi değerlendirdim. Hepsi Allah'ın takdiri. Bana nasip oldu. Oynadığımız maçlarda iyi performans sergilediğimi düşünüyorum. Her maç üzerine daha da koydum. İnşallah gelecek sezon daha iyi olmayı istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Kayserispor'a para kazandırarak ayrılmak istiyorum"

Doğan Alemdar, öncelikli hedefinin Avrupa'ya gitmek olduğunu ve Kayserispor'a para kazandırarak ayrılmak istediğini belirtti.

Sarı-kırmızılı ekipte oynadığı için mutlu olduğunu anlatan genç kaleci, transfer iddialarıyla ilgili, "Şu anda milli takımdayım. Üzerimdeki ay-yıldızlı formayı temsil ediyorum. Kamptan sonra Kayseri'ye dönünce başkanımızla görüşeceğiz. Bir transfer teklifi varsa kendi aramızda değerlendiririz. Kayserispor büyük bir camia. Orada olduğum için çok mutluyum. Ailem, akrabalarım, arkadaşlarım hepsi Kayseri'de. Bunun için Kayserispor'a para kazandırarak ayrılmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Avrupa hayalim var." diyen Doğan, "İnşallah Avrupa'ya giderek ülkemizi temsil etmek istiyorum. Yurt dışına transfer yapan arkadaşlarım, ağabeylerim var. Ben de bunu gerçekleştirmek istiyorum. İnşallah olursa önceliğim Avrupa'da oynamak." değerlendirmesinde bulundu.

"A Milli Takım'daki kalecilerimizin hepsi birbirinden iyi"

Doğan Alemdar, Türkiye'nin kaleci olarak çok iyi bir jenerasyon yakaladığını ifade etti.

Birçok Türk kalecinin üst düzey performans sergilediğine değinen Doğan, "A Milli Takım'daki kalecilerimizin hepsi birbirinden iyi. Kişilik olarak da çok güzel insanlar. Burada da Ersin ve Berke çok iyi insanlar ve kaleciler. Güzel bir jenerasyon yakalandı. Avrupa'da oynamayı Türk kalecilerin hepsi hak ediyor. Hepsi üst düzey performans sergiliyor." diyerek sözlerini sürdürdü.

Doğan, "A Milli Takım için rekabete girmeye hazır hissediyor musun?" şeklindeki bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"A Milli Takım'ın kalesini korumak için rekabeti düşünecek durumda değiliz. Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Kimin gittiğinin bir önemi yok. Takımımıza yürekten başarılar diliyorum. İnşallah her maçı kazanırlar ve başarılı olurlar. Biz de Ümit Milli Takım'da başarılı sonuçlar almaya çalışacağız. Hepimiz ülkemizi temsil ediyoruz."

Türkiye'de birçok kaleciyi beğendiğini aktaran Doğan, örnek olarak Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'in kalecisi Manuesl Neuer'i aldığını sözlerine ekledi.

Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'ın önceliği Avrupa'da forma giymek
Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'ın önceliği Avrupa'da forma giymek

Kayserispor, Milli Takım, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'ın önceliği Avrupa'da forma giymek - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Topallayarak dilenirken yakalanan adam, serbest bırakılınca koşarak kaçtı Topallayarak dilenirken yakalanan adam, serbest bırakılınca koşarak kaçtı Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var! Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var! Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını Haaretz gazetesi manşetten yayınladı İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını Haaretz gazetesi manşetten yayınladı Gül yağının litresi 7 bin euroya kadar satılıyor Gül yağının litresi 7 bin euroya kadar satılıyor Serinlemek için suya giren köpek, timsaha yem oldu Serinlemek için suya giren köpek, timsaha yem oldu Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan beyaz bantlı dağ engereği görüldü Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan beyaz bantlı dağ engereği görüldü Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi

Son Dakika Haberleri
12:23 Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi
12:16 Zeytinlik alanda kendini asarak yaşamına son verdi
12:09 Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var!
12:06 Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok
11:48 Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini
11:43 Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor
11:28 Dolar güne düşüşle başladı! 8,43 seviyesinden işlem görüyor
11:26 Larin'den 20 milyon euro gelecek! Beşiktaş, rüya takım kurmaya hazırlanıyor
11:09 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 516 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 O görüntü, tatbikata damga vurdu! Milli imkanlarla geliştirilen SİDA, ilk atışında hedefi tam isabetle vurdu
Zeytinlik alanda kendini asarak yaşamına son verdi Zeytinlik alanda kendini asarak yaşamına son verdi         
12:17
Kurbanlık fiyatları, geçen yıla göre yüzde 20 daha yüksek Kurbanlık fiyatları, geçen yıla göre yüzde 20 daha yüksek         
12:12
Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok         
12:06
Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini         
11:49
Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor         
11:43
Aldatıldığı iddiasına gülen kuzenini öldürürken, arkadaşını yaraladı Aldatıldığı iddiasına gülen kuzenini öldürürken, arkadaşını yaraladı         
11:33
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı         
10:37
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor         
09:56
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL         
09:29
Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu         
09:25
Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor         
09:18
Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 12:26:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'ın önceliği Avrupa'da forma giymek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement