Kayserispor'un gözü Ankara'daki toplantıda - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'un gözü Ankara'daki toplantıda - Son Dakika Spor

Kayserispor'un gözü Ankara'daki toplantıda

6 saat önce

Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor'da gözler, Ankara'da yapılacak toplantıya çevrildi.

Kayserispor'un gözü Ankara'daki toplantıda, System.String[]

Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor'da gözler, Ankara'da yapılacak toplantıya çevrildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle maçlara çıkmak istemeyen ve liglerin ertelenmesini talep eden Kayserispor'da yönetim, teknik ekip ve futbolcular, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun Federasyon Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile bir araya geleceği toplantıdan çıkacak kararı bekliyor.

İstanbul'a gitmek istemeyen Kayserispor camiası, toplantıdan çıkacak karar sonrası maçla ilgili değerlendirmesini paylaşacak. Öte yandan liglerin ertelenmemesi durumunda da Sarı-kırmızılı futbolcu Prosinecki'nin uçak yerine karayolu ile İstanbul'a geleceği öğrenildi.


Kayserispor, Fenerbahçe, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:33 Kaynak: DHA

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