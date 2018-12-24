Kayserispor'un Griple Mücadelesi
1 saat önce
KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, Erzurum deplasmanında soğuk havanın etkisiyle ateşlenerek maça çıkamayan kaleci Silvio Lung'un yanı sıra 5 futbolcularının da grip tedavisiyle forma giydiğini söyledi.
KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, Erzurum
deplasmanında soğuk havanın etkisiyle ateşlenerek maça çıkamayan kaleci Silvio Lung'un yanı sıra 5 futbolcularının da grip tedavisiyle forma giydiğini söyledi.
Sarı kırmızılı takımın Erzurum'un soğuğuna alışmak için 3 gün önceden kente gittiğini belirten kulüp başkanı ve aynı zamanda doktor da olan Erol Bedir, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor
maçı öncesi Kayseri
'de 3 oyuncumuz soğuk algınlığı yaşadı. Erzurum'da ise maç öncesi yaptığımız ter idmanı sonrası kaleci Lung, karşılaşmaya çıkamayacak şekilde hastalandı. Lung'u yüksek ateş ve halsizlik nedeniyle kadrodan çıkardık. Lung dışında ise 5 oyuncumuz grip nedeniyle sahada serum tedavisiyle mücadele etti. Tüm bu olumsuzluklara karşın, oyuncularımız Erzurumspor karşısında ellerinden geleni ortaya koydu. Galip de gelebilirdik. 3 haftada 7 puan topladık. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Erol Bedir son olarak, kaleci Lung ile grip olan oyuncuların tedavisinin sürdüğünü söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:43 Kaynak: DHA
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