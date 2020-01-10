Kayserispor'un hocası Robert Prosinecki: "İlk geldiğimde kümede kalmıştık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'un hocası Robert Prosinecki: 'İlk geldiğimde kümede kalmıştık' - Son Dakika Spor

Kayserispor'un hocası Robert Prosinecki: "İlk geldiğimde kümede kalmıştık"

6 saat önce

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamaya göre Prosinecki, Antalya'da süren devre arası kampının akşam antrenmanı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada çalışmaların verimli geçtiğini belirtti.

Kayserispor'un hocası Robert Prosinecki:

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamaya göre Prosinecki, Antalya'da süren devre arası kampının akşam antrenmanı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada çalışmaların verimli geçtiğini belirtti.


Kayserispor'da daha önce de görev yaptığını hatırlatan Robert Prosinecki, "Kayserispor ilk geldiğim yılki gibi kötü bir durumda. O yıl kümede kalmıştık. Bu yıl da oyuncularımız durumun farkındalar. Herkes çalışmak zorunda olduğumuz farkında. İçinden bulunduğumuz durumdan çıkmak için çok çalışmamız gerekiyor. Biz de oyuncularımıza güveniyoruz. Atmosfer iyiye gidiyor. Herkesi motive görüyorum." ifadelerini kullandı.


Daha önceki görev süresinde taraftarla iyi bir sinerji yakaladığını aktaran Prosinecki bunu sürdürmek istediklerini ve taraftarları Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapacakları maça davet etti.


Hırvat teknik adam şunları aktardı:


"Kampımız çok iyi geçiyor. İyi çalışıyoruz. Elimizde her şey var. Saha var, konaklayacak yerimiz var, yemeğimiz var... Bize sadece çalışmak kalıyor. Biz de bunların hakkını vermek için iyi çalışıyoruz. Lig başlamadan bir şey söylemek erken olur ama biz elimizden geleni yapıp takımı bulunduğu durumdan kurtarmak için çalışıyoruz. Elimizdeki ve gelecek oyuncularla takımı ligde tutmak için elimizden geleni yapacağız."


Kayserisporlu oyuncu Bernad Mensah ise sakatlıktan yeni çıktığın ve takımla çalışmalara başladığını kaydetti.


Takım olarak iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayan Mensah, "Hocamızın direktifleri doğrultusunda taktik ve oyun anlamında çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları sahaya yansıtıp ikinci yarıda bu durumdan kurtulacağız." yorumunda bulundu.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

Robert Prosinecki, Kayserispor, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:43 
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