Kayserispor'un İlk Yarıdaki Yaş Ortalaması 27.33 Oldu

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında 24 oyuncusuna şans tanırken, bu oyuncuların yaş ortalaması 27.33 oldu.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında 24 oyuncusuna şans tanırken, bu oyuncuların yaş ortalaması 27.33 oldu. Forma giyen en yaşlı oyuncu 36 yaşındaki Oleksandr Kucher olurken, en genç futbolcu ise en az 17 yaşındaki Adem Doğan olarak dikkat çekti.



Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 19 puan ile 13.basamakta tamamlayan Kayserispor, ligin ilk yarısında oynadığı 17 maça yaş ortalaması 27.33 olan 24 futbolcu ile çıktı. Son yıllarda artan yaş ortalaması ile dikkat çeken Kayserispor'da forma giyen en yaşlı oyuncu 22 Ekim 1982 doğumlu Ukraynalı defans oyuncusu Oleksandr Kucher oldu. Bu ismi 35 yaşındaki Umut Bulut ve 34 yaşındaki Cristian Sapunaru takip etti. Yine 33 yaşındaki Asamoah Gyan ve Silvestre Varela, 32 yaşındaki Şamil Çinaz ile 30 yaşındaki Tjaronn Chery en yaşlı oyuncular olarak dikkat çekti. Kayserispor'da 20-30 yaş aralığında ise tam 14 oyuncu yer aldı. Takımda 29 yaşında 5 oyuncu, 28 yaşında 1 oyuncu, 27 yaşında bir oyuncu, 26 yaşında 1 oyuncu, 2 yaşında 1 oyuncu, 24 yaşında 3 oyuncu ve 23 yaşında 1 oyuncu forma şansı buldu.



En genç 17 yaşındaki Adem Doğan



Kayserispor'da ligin ilk yarısında forma şansı bulan en genç oyuncu 5 Ekim 2001 doğumlu 17 yaşındaki altyapıdan gelen Adem Doğan oldu. Sadece 1 maçta 11 dakika süre alan adem Doğan, Süper Ligde bu sezon sahaya çıkan en genç oyuncular arasına ismini yazdırdı. Doğan'ı yine 1 maçta 16 dakika süre alan 18 yaşındaki Kazım Çelik ile 1 maçta 5 dakika görev yapan 19 yaşındaki Hakan Çıtak takip etti. - KAYSERİ

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