Kayserispor'un isim sponsoru ligin ikinci yarısında HES Kablo olacak
7 saat önce
Erciyes Anadolu Holding bünyesinde bulunan HES Kablo, Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un ligin ikinci yarısından itibaren isim sponsoru olacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:38 Kaynak: AA
Erciyes Anadolu Holding bünyesinde bulunan HES Kablo, Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un ligin ikinci yarısından itibaren isim sponsoru olacak.
Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, yazılı açıklamasında, İstikbal Mobilya Kayserispor'un isim değişikliğinin karara bağlandığını belirtti.
Ertekin, İstikbal Mobilya Kayserispor'un, ligin ikinci yarısından itibaren HES Kablo Kayserispor olarak anılacağını, kararın kulübe resmi yazıyla gönderildiğini aktardı.
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