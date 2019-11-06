Son Dakika Haberleri: Kayserispor'un isim sponsoru ligin ikinci yarısında HES Kablo olacak
Son Dakika Spor Kayserispor'un isim sponsoru ligin ikinci yarısında HES Kablo olacak

Kayserispor'un isim sponsoru ligin ikinci yarısında HES Kablo olacak

7 saat önce

Erciyes Anadolu Holding bünyesinde bulunan HES Kablo, Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un ligin ikinci yarısından itibaren isim sponsoru olacak.

Kayserispor'un isim sponsoru ligin ikinci yarısında HES Kablo olacak, System.String[]

Erciyes Anadolu Holding bünyesinde bulunan HES Kablo, Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un ligin ikinci yarısından itibaren isim sponsoru olacak.

Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, yazılı açıklamasında, İstikbal Mobilya Kayserispor'un isim değişikliğinin karara bağlandığını belirtti.

Ertekin, İstikbal Mobilya Kayserispor'un, ligin ikinci yarısından itibaren HES Kablo Kayserispor olarak anılacağını, kararın kulübe resmi yazıyla gönderildiğini aktardı.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, HES, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:38 Kaynak: AA
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