Son Dakika Haberleri: Kayserispor'un ismi değişiyor
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Kayserispor'un ismi değişiyor

7 saat önce

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un ismi ligin ikinci yarısından itibaren Hes Kablo Kayserispor olacak.

Kayserispor'un ismi değişiyor, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un ismi ligin ikinci yarısından itibaren Hes Kablo Kayserispor olacak.


Süper Lig'de son sırada bulunan Kayserispor'da isim değişikliği yapılacak. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, sarı-kırmızılı takıma hangi şirketlerinin ismini vereceklerini açıkladı. İHA muhabirine konuşan Alpaslan Baki Ertekin sarı-kırmızılı takımın yeni isminin ligin ikinci yarısından itibaren Hes Kablo Kayserispor olarak anılacağını belirtti. Ertekin, "Bugün Kayserispor kulübüne yeni isim ile ilgili resmi yazıyı gönderiyoruz. Kayserispor kulübü isim değişikliği konusunda gerekeni yapacaktır" dedi. - KAYSERİ

Kayserispor, Hes Kablo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:48 Kaynak: İHA
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