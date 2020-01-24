Kayserispor'un itirazı reddedildi! Kvrzic'in 2 maçlık cezası onandı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'un itirazı reddedildi! Kvrzic'in 2 maçlık cezası onandı... - Son Dakika Spor

Kayserispor'un itirazı reddedildi! Kvrzic'in 2 maçlık cezası onandı...

17 dakika önce

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Tahkim Kurulun, Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) 2 maç men cezası verdiği Zoran Kvrzic için Kayserispor Kulübünün yaptığı itirazı...

Kayserispor'un itirazı reddedildi! Kvrzic'in 2 maçlık cezası onandı..., System.String[]

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Tahkim Kurulun, Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) 2 maç men cezası verdiği Zoran Kvrzic için Kayserispor Kulübünün yaptığı itirazı görüştüğü belirtildi.


Kayserispor Kulübünün başvurusunu rededen kurulun, Zoran Kvrzic'in 2 maçlık cezasını oy birliğiyle onadığı aktarıldı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:26 
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