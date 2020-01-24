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Kayserispor'un itirazı reddedildi! Kvrzic'in 2 maçlık cezası onandı...
17 dakika önce
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Tahkim Kurulun, Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) 2 maç men cezası verdiği Zoran Kvrzic için Kayserispor Kulübünün yaptığı itirazı...
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Tahkim Kurulun, Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) 2 maç men cezası verdiği Zoran Kvrzic için Kayserispor Kulübünün yaptığı itirazı görüştüğü belirtildi.
Kayserispor Kulübünün başvurusunu rededen kurulun, Zoran Kvrzic'in 2 maçlık cezasını oy birliğiyle onadığı aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:26
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