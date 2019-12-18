Kayserispor'un Kupa maçı kadrosu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'un Kupa maçı kadrosu - Son Dakika Spor

Kayserispor'un Kupa maçı kadrosu

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, 18 kişilik kadro ile Manisa'ya hareket etti.

Kayserispor'un Kupa maçı kadrosu, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor, 18 kişilik kadro ile Manisa'ya hareket etti.


Türkiye Kupası 5. Kademe 2. maçında deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, as kadrosundan bir çok oyuncudan yoksun olarak Manisa'ya gitti.


Yarın oynanacak müsabakada gençlerden kurulu bir kadro ile mücadele edecek olan sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Alpay Çelebi, Levent Gülen, Nurettin Korkmaz, Pedro Henrique ve Bernard Mensah oynayamayacak.


Teknik Direktör Bülent Uygun, Manisa FK maçı kadrosuna Ahmet Kürşat Kılıç, Ahmet Zekeriya Kartal, Aksel Aktaş, Barış Emirhan Doğan, Bora Barlas, Doğan Alemdar, Ercan Çifci, Furkan Şahin, Mehmet Eray Özbek, Mustafa Buğra İlter, Osman Can Çötür, Ömer Uzun, Ramazan Emirhan Civelek, Selahattin Seyhun, Sinan Ayhan, Taner Gümüş, Umut Eren Tunç ve Ümran Zambak'ı dahil edildi. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kayserispor'da bir ayrılık daha
Isparta'da alkollü mekan önünde dört kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kamerada El Clasico, golsüz eşitlikle sona erdi Ronaldo'dan yer çekimine meydan okuyan gol

Son Dakika Haberleri
00:18 Ersun Yanal: "Fenerbahçe sonuna kadar gidecek" - Son Dakika Spor
00:13 Beşiktaş TRC İnşaat 79-83 Roche Vendee - Son Dakika Spor
00:13 UNICS Kazan 71-68 Darüşşafaka Tekfen - Son Dakika Spor
00:10 El Clasico, golsüz eşitlikle sona erdi - Son Dakika Spor
00:08 Pınar Karşıyaka 85-74 Enisey - Son Dakika Spor
22:28 Ronaldo'dan yer çekimine meydan okuyan gol - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 00:28:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor'un Kupa maçı kadrosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]