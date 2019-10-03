Son Dakika Haberleri: Kayserispor'un kupada rakibi belli oldu
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Kayserispor'un kupada rakibi belli oldu

22 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turundaki rakibi belli oldu.

Kayserispor'un kupada rakibi belli oldu, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'un, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turundaki rakibi belli oldu.


Ziraat Türkiye Kupası'na 4.Eleme turunda dahil edilen İstikbal Mobilya Kayserispor'un kupadaki rakibi TFF 3.Lig 3.Grup ekiplerinden Bayrampaşaspor oldu. Sarı-Kırmızılılar Bayrampaşa'yı Kadir Has Stadyumunda konuk edecek.


29-31 Ekim 2019 tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmada galip gelen takım adını bir üst tura yazdıracak. İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü adına kura çekimine yönetici Muhammed Ali Temel katıldı. ZTK 4. Eleme Turuna, Süper Lig'den olan Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor A.Ş., Çaykur Rizespor A.Ş., Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe A.Ş., İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü takımları ile 3. Eleme Turu sonucu tur atlayan 46 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek. Eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmaların ardından kazanan takımlar bir üst tura yükselecek. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Türkiye Kupası, Kayserispor, Bayrampaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:51 Kaynak: İHA
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