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Kayserispor'un ligde yüzü gülmüyor

57 dakika önce

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de geride kalan 6 haftada henüz galibiyetle tanışamadı.

Kayserispor'un ligde yüzü gülmüyor, System.String[]

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de geride kalan 6 haftada henüz galibiyetle tanışamadı.

Teknik direktörlüğünü Hikmet Karaman'ın yaptığı sarı-kırmızılı takım sezona kötü başladı. Ligin ilk haftasında evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilen Kayseri temsilcisi, sonrasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Ardından Galatasaray'a 3-2 yenilen Kayserispor; Antalyaspor ile 2-2, Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor, dün ise deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 yenildi. Kayserispor, rakip filelere 7 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçlarla ligde 17'nci sırada bulunuyor. Kayserispor, 5 Ekim'de deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Hikmet Karaman, Kayserispor, Murat Erat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:13 Kaynak: DHA
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