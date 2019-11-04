Son Dakika Haberleri: Kayserispor'un ligdeki 11 maçlık galibiyet hasreti sona erdi
Son Dakika Spor Kayserispor'un ligdeki 11 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Kayserispor'un ligdeki 11 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

6 saat önce

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, dün Fenerbahçe ile oynadığı maçtan 1-0 galip ayrılarak Süper Lig'de 11 maçtır süren 3 puan hasretine son verdi.

Kayserispor'un ligdeki 11 maçlık galibiyet hasreti sona erdi, System.String[]

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, dün Fenerbahçe ile oynadığı maçtan 1-0 galip ayrılarak Süper Lig'de 11 maçtır süren 3 puan hasretine son verdi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, dün ağırladığı Fenerbahçe'yi Umut Bulut'un golüyle 1-0 yendi. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla 2019-2020 sezonunda ligdeki ilk galibiyetini alırken, 11 maçtır süren 3 puan hasreti de sona erdi. Süper Lig'de son olarak geçen sezonun 32'nci haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Kayserispor, o günden bu yana galibiyet yüzü göremedi.

Fenerbahçe mücadelesini değerlendiren İstikbal Mobilya Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, "Bizim için çok iyi bir galibiyet oldu. Ligin en dirençli takımına karşı bu galibiyeti almak oyuncuların kendisine gelmesi açısından önemliydi. İnşallah devamını getiririz" dedi.

Bu galibiyet ile puanını 7'ye çıkaran son sıradaki Kayserispor, ligin 11'inci haftasında deplasmanda bir üst sıradaki Gençlerbirliği ile karşılaşacak.


İstikbal Mobilya, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:57 Kaynak: DHA
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