Kayserispor'un maç günleri belli oldu

TFF'nin maç takvimini açıklamasıyla birlikte Hes Kablo Kayserispor'un maç günleri de belli oldu.



TFF maç takvimini açıkladı. Süper Lig'de 22 puanla 18. sırada bulunan ve kümede kalma hesapları yapan Hes Kablo Kayserispor'un 27 ile 31. hafta arasında oynayacağı 5 müsabakanın günleri ve saatleri de belli oldu.



Sarı Kırmızılılar, önündeki 5 maçı farklı günlerde oynayacak. Kayserispor, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü 1'er kez sahaya çıkacak. Kayserispor'un maçları 2 kez 21: 45'te, 3 kez de 19: 15'te başlayacak. TFF'nin belirlediği takvime göre Hes Kablo Kayserispor'un maç günleri saatleri şöyle:



27.Hafta



12 Haziran Cuma



21: 45 Fenerbahçe-Kayserispor



28.Hafta:



20 Haziran Cumartesi



19: 15 Kayserispor-Gençlerbirliği



29.Hafta:



28 Haziran Pazar



19: 15 Sivasspor-Kayserispor



30.Hafta:



6 Temmuz Pazartesi



21: 45 Kayserispor-Beşiktaş



31.Hafta:



9 Temmuz Perşembe



19: 15 Ç.Rizespor-Kayserispor - KAYSERİ