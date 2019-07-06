Kayserispor'un maç programı belli oldu
40 dakika önce
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Avusturya kampında oynayacağı maçlar belli oldu.
İstikbal Mobilya Kayserispor
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:41 Kaynak: İHA
'un Avusturya
kampında oynayacağı maçlar belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu ilk etap hazırlıklarına Kadir Has
Tesisleri'nde başlayan ve ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdürecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'un maç programı belli oldu.
İstikbal Mobilya Kayserispor Sportif Direktörü Erdem Kemaloğlu, 16-31 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Seefeld kentinde ikinci etap kamp çalışmalarını gerçekleştireceklerini söyledi. 15 günlük kamp çalışması boyunca 5 hazırlık maçı oynayacaklarını ifade eden Erdem Kemaloğlu, "1 tanesi kesinleşmemekle birlikte 4 hazırlık maçımız belli. İlk hazırlık maçımızı Avusturya 2.Lig takımlarından FC Liefering ile oynayacağız. Sonrasında Red Bull Salzburg
takımı ile oynayacağız. Üçüncü hazırlık maçımız Freiburg
ile olacak. Dördüncü maç ile ilgili bir kaç takım ile temastayız ve birisinde karar kılacağız. Son hazırlık maçımızı ise İtalya
Seri A takımlarından Genoa ile oynayarak yurda döneceğiz" dedi. - KAYSERİ
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