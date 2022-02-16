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Kayserispor'un maçı için tramvaylar ücretsiz olacak - Son Dakika

Kayserispor'un maçı için tramvaylar ücretsiz olacak

16.02.2022 17:10
Kayserispor'un maçı için tramvaylar ücretsiz olacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 19 Şubat'ta Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak Yukatel Kayserispor-Giresunspor maçında taraftarlar için tramvay seferlerini ücretsiz yaptıklarını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 19 Şubat'ta Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak Yukatel Kayserispor- Giresunspor maçında taraftarlar için tramvay seferlerini ücretsiz yaptıklarını duyurdu.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, sarı kırmızılı taraftarları bu önemli maç için stada davet etti.

Tramvay seferlerinin ücretsiz olacağını bildiren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Haydi Kayseri, puanımızı 38'e çıkaracağımız bu önemli maçta şehrimizin markası olan takımımızı yalnız bırakmayalım. Bu kapsamda 19 Şubat 2022 Cumartesi saat 16.00'da Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak Yukatel Kayserispor-Giresunspor maçına gitmek isteyen taraftarlara tramvay seferlerimiz ücretsiz olacak. Passolig kart ile raylı sistem araçlarına binecek taraftarlardan 19 Şubat'ta saat 14.00 ile 19.45 arası ücret alınmayacak."

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Kayserispor, Giresunspor, Kayseri, Tramvay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayserispor'un maçı için tramvaylar ücretsiz olacak - Son Dakika


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