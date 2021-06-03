Üye Girişi
Kayserispor'un Olağan Genel Kurul tarihi değişti - Son Dakika

Kayserispor'un Olağan Genel Kurul tarihi değişti

03.06.2021 16:55
Kayserispor'un Olağan Genel Kurul tarihi değişti, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'da yapılacak olan Olağan Genel Kurulu 19 Haziran olarak değiştirildi.

Hes Kablo Kayserispor'da yapılacak olan Olağan Genel Kurulu 19 Haziran olarak değiştirildi.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da 6 Haziran'da yapılması beklenen Olağan Genel Kurul 19 Haziran'da yapılacak. 19 Haziran'da çoğunluğunun sağlanamaması halinde ise Olağan Genel Kurul 26 Haziran'da çoğunluk aranmaksızın yapılacak. Hes Kablo Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "19.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararı gereği 06 Haziran 2021, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 13 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleşecek seçimli olağan genel kurul toplantımız; T.C. İçişleri Bakanlığı, iller idaresi Genel Müdürlüğü'nün 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı genelgesi, İl Hıfzıssıhha kurulunun 01.06.2021 tarih ve 2021/ 34 sayılı kararı gereğince Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması olması neticesinde yukarıda bahsedilen tarihlerde gerçekleştirilemeyecektir. Bu nedenle tüzüğümüzün ilgili maddeleri uyarınca seçimli Olağan Genel Kurul toplantımız aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile 19 Haziran 2021 tarihinde Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi Salonu'nda saat 11: 00'da gerçekleştirilecektir. Çoğunluğun toplanamaması halinde seçimli olağan genel kurulumuz çoğunluk aranmaksızın 26 Haziran 2021 tarihinde aynı yer ve saatte gerçekleştirilecektir." - KAYSERİ

Kayserispor'un Olağan Genel Kurul tarihi değişti
Kayserispor'un Olağan Genel Kurul tarihi değişti

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hes Kablo, Haziran, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor'un Olağan Genel Kurul tarihi değişti - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Elon Musk'ın Tesla'sı 6 bin aracını geri çağırdı Elon Musk'ın Tesla'sı 6 bin aracını geri çağırdı Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti! Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti! Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı

Son Dakika Haberleri
17:49 Kulüpler Birliği, TFF'ye tepki gösterdi: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil
17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek
17:29 Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti!
17:23 Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı
17:23 Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek
17:20 TCDD eski genel müdürü Apaydın, tanığı olduğu YHT kazası davasıyla ilgili konuştu: İnsan hatasıyla oldu
17:10 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak
17:08 İbrahim Zarap'a 10 yıl 4 ay hapis! Kızının gözleri önünde eski eşini dövmüştü
17:04 Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor
16:35 Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor
Kulüpler Birliği, TFF'ye tepki gösterdi: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil Kulüpler Birliği, TFF'ye tepki gösterdi: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil         
17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek         
17:48
Kastamonu Emniyeti'nin Kastamonu Emniyeti'nin "yaya geçidini kullanan köpek" paylaşımı ilgi gördü         
17:36
Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı         
17:24
TCDD eski genel müdürü Apaydın, tanığı olduğu YHT kazası davasıyla ilgili konuştu: İnsan hatasıyla oldu TCDD eski genel müdürü Apaydın, tanığı olduğu YHT kazası davasıyla ilgili konuştu: İnsan hatasıyla oldu         
17:21
Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor         
17:05
Kuryeyi alıkoyduğu öne sürülen İpek Hattat, hakim karşısında kendisini Kuryeyi alıkoyduğu öne sürülen İpek Hattat, hakim karşısında kendisini "Üşümemesi için içeri davet ettim" diyerek savundu         
16:56
Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor         
16:35
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti         
15:33
Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun "Mafyadan para alan siyasetçiyi açıkla" çağrısına cevap verdi: Bunu açıklayacak kişi ben değilim         
15:28
Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı         
15:26
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor         
14:32
Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor         
14:16
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 17:53:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayserispor'un Olağan Genel Kurul tarihi değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement