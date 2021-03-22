Kayserispor'un prensipte anlaştığı teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, kente geldi

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, şehre geldi.

Hamzaoğlu, Kayseri Havalimanı'nda kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz tarafından karşılandı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Hamzaoğlu, büyük bir camiaya geldiğini ve bu yüzden mutlu olduğunu belirtti.

Kayserispor'a eskiden beri sempati duyduğunu dile getiren Hamzaoğlu, "Tesisiyle, stadyumuyla önemli aşamalar kaydetmiş önemli bir camia. Burada başarılı olmayı umuyorum. Buraya gelirken 'Şu kadar puan toplayacağız.' diye bir hedef koymadık. Hedefimiz her maçta en iyisini ortaya koyup, en iyi mücadeleyi verip, sezonu en iyi yerde bitirmek. Bu seneyi iyi bir yerde bitirirsek önümüzdeki yılın planlamasını daha iyi yaparız." diye konuştu.

Tokgöz ise "Almamız gereken 4 ya da 5 maçımız var. O maçları alıp yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerine kullandı.