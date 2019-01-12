Son Dakika Haberleri: Kayserispor'un Rakibi Akhisarspor

Kayserispor'un Rakibi Akhisarspor

1 saat önce

Kayserispor, 2019 yılının ilk resmi maçına Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Salı günü sahasında oynayacağı Akhisarspor maçıyla çıkacak.

Kayserispor'un Rakibi Akhisarspor, System.String[]
Kayserispor, 2019 yılının ilk resmi maçına Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Salı günü sahasında oynayacağı Akhisarspor maçıyla çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 15 Ocak 2019 Salı günü Kadir Has Stadyumunda saat 16.00'da Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek olacak Sarı-Kırmızılılar bu maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile başlayacak. Antalya kampını tamamlayan Kayserispor'da gözler kupa maçında. Kupanın ilk maçında avantajlı bir sonuç elde etmek isteyen Kayserispor taraftarının desteği ile lig öncesi moral bulmak istiyor.

Akhisarspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek olan Kayserispor, Pazartesi günü yapacağı son antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Kayserispor, Spor
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