Son Dakika Haberleri: Kayserispor'un Rakibi Boluspor

Kayserispor'un Rakibi Boluspor

35 dakika önce

Kayserispor Antalya kampında ikinci hazırlık maçını TFF 1.Lig ekiplerinden Boluspor ile yapacak.

Kayserispor'un Rakibi Boluspor, System.String[]
Kayserispor Antalya kampında ikinci hazırlık maçını TFF 1.Lig ekiplerinden Boluspor ile yapacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ilgin ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını Antalya Belek'te yoğun bir şekilde sürdürüyor.

13 Ocak'ta tamamlanacak olan Antalya kampı öncesi Kayserispor son hazırlık maçını Boluspor ile oynayarak tamamlayacak. İlk hazırlık maçını dün Hollanda ekibi Go Ahead Eagles takımı ile oynayan ve 2-0 kaybeden Sarı-Kırmızılılar kamptaki son hazırlık maçını ise 10 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de Boluspor ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:10 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Antalya, Boluspor, Kayserispor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Andre Ayew'den Ersun Yanal'a Övgü: Çok İyi Bir Kariyeri Var Hazırlık Maçında Dili Boğazına Kaçan Muammer Yıldırım, Sarı-Kırmızılı Taraftarları Korkuttu

Eski Fenerbahçeli Bienvenu, Hatayspor'la Anlaşamadı Banvit, Fenerbahçe Beko'yu 83-78'le Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 09:45:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor'un Rakibi Boluspor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]