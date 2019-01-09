Son Dakika Haberleri: Kayserispor'un Rakibi Osmanlıspor

Kayserispor'un Rakibi Osmanlıspor

26 dakika önce

Kayserispor, Antalya'daki ikinci hazırlık maçını Osmanlıspor ile oynayacak.

Kayserispor'un Rakibi Osmanlıspor, System.String[]
Kayserispor, Antalya'daki ikinci hazırlık maçını Osmanlıspor ile oynayacak.

Spor Toto Süper Lig ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Kayserispor, yarın Osmanlıspor ile hazırlık maçı oynayacak. Boluspor ile oynanacak maçın iptal edilmesinden sonra yapılan görüşmeler neticesinde TFF 1.Lig takımlarından Osmanlıspor ile maç yapacak.

Antalya'daki maç saat 16: 00'da oynanacak. Bu müsabakayı Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yöneticiler Süleyman Akın, İsmail Çöl ve Mustafa Gülsoy da takip edecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:10 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor, ADO Den Haag'ı 3-1 ile Geçti Atiker Konyaspor, Makedon Oyuncu Leonard Zuta'yı Kadrosuna Kattı

Lider Başakşehir, Altınordu'nun Genç Oyuncusu Alican Özfesli ile Anlaştı Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, Süper Lige Dönüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 14:36:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayserispor'un Rakibi Osmanlıspor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]