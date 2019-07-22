Kayserispor'un rakibi Salzburg
1 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya'daki ikinci maçını Avusturya takımı Salzburg ile oynayacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:38 Kaynak: İHA
, Avusturya
'daki ikinci maçını Avusturya takımı Salzburg
ile oynayacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor, 2.etap kampı çalışmaları kapsamında 23 Temmuz 2019 Salı günü ikinci hazırlık maçına çıkacak. İlk hazırlık maçında İspanya La Liga
ekiplerinden SD Eibar
takımı ile oynayan ve 5-2 mağlup olan Sarı-Kırmızılılar yarın FC Red Bull
Salzburg takımı ile karşı karşıya gelecek. Oberhofen am Irrsee Stadyumunda oynanacak mücadele, yerel saatle 18.30'da (TSİ 19.30) başlayacak. - KAYSERİ
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