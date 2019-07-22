Son Dakika Haberleri: Kayserispor'un rakibi Salzburg
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Kayserispor'un rakibi Salzburg

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya'daki ikinci maçını Avusturya takımı Salzburg ile oynayacak.

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İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya'daki ikinci maçını Avusturya takımı Salzburg ile oynayacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor, 2.etap kampı çalışmaları kapsamında 23 Temmuz 2019 Salı günü ikinci hazırlık maçına çıkacak. İlk hazırlık maçında İspanya La Liga ekiplerinden SD Eibar takımı ile oynayan ve 5-2 mağlup olan Sarı-Kırmızılılar yarın FC Red Bull Salzburg takımı ile karşı karşıya gelecek. Oberhofen am Irrsee Stadyumunda oynanacak mücadele, yerel saatle 18.30'da (TSİ 19.30) başlayacak. - KAYSERİ
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Avusturya, Salzburg, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:38 Kaynak: İHA
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