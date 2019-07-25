Son Dakika Haberleri: Kayserispor'un rakibi SC Freiburg
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Kayserispor'un rakibi SC Freiburg

24 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya kampında üçüncü hazırlık maçını yarın SC Freiburg takımı ile oynayacak.

Kayserispor'un rakibi SC Freiburg, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya kampında üçüncü hazırlık maçını yarın SC Freiburg takımı ile oynayacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar yarın üçüncü hazırlık maçını oynayacak. SD Eibar ve FC Red Bull Salzburg ile oynayan İstikbal Mobilya Kayserispor iki maçı da kaybetti.

Üçüncü maçını yarın TSİ saati ile 15.00'de oynayacak olan Sarı-Kırmızılılar son hazırlık maçını ise 30 Temmuz 2019 Salı günü oynayacak. - KAYSERİ
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Avusturya, Freiburg, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:27 Kaynak: İHA
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