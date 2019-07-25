Kayserispor'un rakibi SC Freiburg
24 dakika önce
İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya kampında üçüncü hazırlık maçını yarın SC Freiburg takımı ile oynayacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:27 Kaynak: İHA
, Avusturya
kampında üçüncü hazırlık maçını yarın SC Freiburg
takımı ile oynayacak.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar yarın üçüncü hazırlık maçını oynayacak. SD Eibar
ve FC Red Bull Salzburg
ile oynayan İstikbal Mobilya Kayserispor iki maçı da kaybetti.
Üçüncü maçını yarın TSİ saati ile 15.00'de oynayacak olan Sarı-Kırmızılılar son hazırlık maçını ise 30 Temmuz 2019 Salı günü oynayacak. - KAYSERİ
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