Son Dakika Haberleri: Kayserispor'un Sırtı Yere Gelmiyor

Kayserispor'un Sırtı Yere Gelmiyor

17 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de 25 puana erişen İstikbal Mobilya Kayserispor mağlubiyeti unuttu.

Kayserispor'un Sırtı Yere Gelmiyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de 25 puana erişen İstikbal Mobilya Kayserispor mağlubiyeti unuttu.

Teknik direktör değişikliği sonrasında İstikbal Mobilya Kayserispor'da bahar havası var. Ligin 15.haftasından yeni teknik direktörü Hikmet Karaman ile 7 müsabakaya çıkan sarı-kırmızılılar 3 galibiyet 4 beraberlik elde etti.

Sahasında oynadığı ve 2 golle mağlup olduğu Trabzonspor maçından bu yana ligde sırtı yere gelmeyen İstikbal Mobilya Kayserispor, bu süreçte Kasımpaşa, Akhisarspor ve Fenerbahçe'yi mağlup etti. Erzurumspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarından da beraberlik ile ayrılan Sarı-kırmızılılar, bu sezonun en iyi dönemini yaşıyor. Son 7 maçta 8 gol atan sarı kırmızılılar kalesinde ise sadece 3 gol gördü. İstikbal Mobilya Kayserispor'un oynadığı son 7 maç ve neticeleri şöyle:

Kasımpaşa-İ.M.Kayserispor 0-3

İ.M.Kayserispor-Akhisarspor 1-0

B.B. Erzurum-İ.M.Kayserispor 1-1

Antalyaspor-İ.M.Kayserispor 0-0

İ.M.Kayserispor-Bursaspor 1-1

Yeni Malatyaspor-İ.M.Kayserispor 1-1

İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 1-0. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:50 Kaynak: İHA

Spor
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