Kayserispor'un Sırtı Yere Gelmiyor

Spor Toto Süper Lig'de 25 puana erişen İstikbal Mobilya Kayserispor
mağlubiyeti unuttu.
Teknik direktör değişikliği sonrasında İstikbal Mobilya Kayserispor'da bahar havası var. Ligin 15.haftasından yeni teknik direktörü Hikmet Karaman
ile 7 müsabakaya çıkan sarı-kırmızılılar 3 galibiyet 4 beraberlik elde etti.
Sahasında oynadığı ve 2 golle mağlup olduğu Trabzonspor
maçından bu yana ligde sırtı yere gelmeyen İstikbal Mobilya Kayserispor, bu süreçte Kasımpaşa
, Akhisarspor ve Fenerbahçe
'yi mağlup etti. Erzurumspor
, Antalyaspor
, Bursaspor
ve Yeni Malatyaspor
maçlarından da beraberlik ile ayrılan Sarı-kırmızılılar, bu sezonun en iyi dönemini yaşıyor. Son 7 maçta 8 gol atan sarı kırmızılılar kalesinde ise sadece 3 gol gördü. İstikbal Mobilya Kayserispor'un oynadığı son 7 maç ve neticeleri şöyle:
Kasımpaşa-İ.M.Kayserispor 0-3
İ.M.Kayserispor-Akhisarspor 1-0
B.B. Erzurum-İ.M.Kayserispor 1-1
Antalyaspor-İ.M.Kayserispor 0-0
İ.M.Kayserispor-Bursaspor 1-1
Yeni Malatyaspor-İ.M.Kayserispor 1-1
İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe 1-0. - KAYSERİ