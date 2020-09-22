Kayserispor'un spor okulları faaliyete geçti

Kayseri spor Spor Okulları Genel Merkezi, faaliyete başladıklarını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün sitesinde yer alan bilgiye göre, spor okulları, merkez ve bazı ilçelerdeki 10 şubede faaliyete başladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Berna Gözbaşı, Kayserispor Spor Okulları Koordinatörü Bekir Erdem katıldı.

Başkan Gözbaşı ve spor hocalarıyla görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda şubelerin faaliyete başlaması adına sözleşmeler imzalandı.