Kayserispor'un stoperi Angelo: "Pes etmeyeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor'un stoperi Angelo: 'Pes etmeyeceğiz' - Son Dakika Spor

Kayserispor'un stoperi Angelo: "Pes etmeyeceğiz"

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'un stoperi Diego Angelo, ligin sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Kayserispor'un stoperi Angelo:

Hes Kablo Kayserispor'un stoperi Diego Angelo, ligin sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.


Hes Kablo Kayserispor'un stoper futbolcusu Diego Angelo, 2-2 biten Antalyaspor maçı sonrasında son derece üzgün olduklarını söyledi. Diego Angelo, "Sahamızda kazanmak için oynadık. İki kez öne geçtik. Ama kazanamadık. Çok üzgünüm. Bu maçı kazanmalıydık. Ama pes etmeyeceğiz. Denizlispor maçına konsantre olup kazanmak için çabalayacağız. Ligin sonuna kadar mücadele edip, maçlarımızı kazanıp kümede kalmayı başaracağız" dedi. - KAYSERİ

Diego Angelo, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:22 Kaynak: İHA
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