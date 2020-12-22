Kayserispor'un VAR isyanı - Son Dakika

Kayserispor'un VAR isyanı

22.12.2020 08:52
Kayserispor'un VAR isyanı, System.String[]

Antalyaspor deplasmanında mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'da VAR kararları isyan ettirdi.

Antalyaspor deplasmanında mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'da VAR kararları isyan ettirdi.

Süper Lig'in 13.haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2 golle kaybeden Hes Kablo Kayserispor'da üzüntü ve isyan var.

Müsabakanın ikinci yarısında 2 gol bulan ancak hakem Ümit Öztürk'ün VAR incelemesi sonrasında golleri geçerli sayılmayan ve maçtan mağlup ayrılan Hes Kablo Kayserispor'da hakem kararlarına itiraz oluştu.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, maç sonrasında sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Hakem hataları sistematikleşti! İşi gollerimizin iptallerine kadar götürdüler! Kayserispor uçuruma itiliyor! VAR hata yapmayın diye var! Mahvetmeniz için değil" diyerek tepkisini dile getirdi. - KAYSERİ

Kayserispor'un VAR isyanı

Antalyaspor, Kayserispor, Hes Kablo, İsyan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor'un VAR isyanı - Son Dakika Spor


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