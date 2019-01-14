Kayserispor'un Yeni İsmi İstikbal Mobilya Kayserispor Oldu

Kayserispor ile İstikbal Mobilya arasında yapılan anlaşma çerçevesinde takımın yeni ismi İstikbal Mobilya Kayserispor oldu.

Kayserispor ile İstikbal Mobilya arasında yapılan anlaşma çerçevesinde takımın yeni ismi İstikbal Mobilya Kayserispor oldu.



Kayserispor ile İstikbal Mobilya'nın sponsorluk anlaşmasına imza attığı toplantıya Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve sarı-kırmızılı futbolcular ile yöneticiler katıldı.



Burada açıklamalarda bulunan Erol Bedir, "130-140 trilyon TL'lik bir borçla karşılaştık. Daha sonraki sezon ve bu sezon borçları kapatmak için aldığımız kredilerle kulübü bugüne kadar getirdik. Faiz ortamı bizi çok zor durumlara getirdi. İki yıl içinde şehirden istediğimiz ekonomik katkıyı maalesef sağlayamadık. Bunda herkes çok gayret etti ama piyasa böyleydi. Biz bu dönemi birkaç kişi omuz omuza vererek bugüne getirmeye çalıştık. Belediye başkanlarımızın moral desteği, sponsorlarımız, İstikbal Grubu ve Şeker Fabrikası ile BEKAŞ A.Ş. ve yönetim kurulumuz, ekonomik sıkıntı yaşasak da bunu oyuncularımıza yansıtmadan bu günlere geldik. Yaptığım çalışmalar sonucunda taşıma su ile değirmenin dönmeyeceği konusunda sonuç verdi. Cumhurbaşkanımızın idaresi Kulüpler Birliği'nin çalışmaları ve Bankalar Birliği'nin girişimi ile 31 Ocak'tan sonra borçlanma ile ilgili yapılanma olacak. Kulüpler gerçek bütçeleri ile kulüpçülük yapacak. Mali yapılanma ile birlikte yöneticilerin ve başkanların kulüp yasası değiştirilerek sorumlu tutulmaları olmazsa olmazdır. Sıkıntıların olduğu bir dönemde Kayserispor aşığı, Kayseri aşığı olan Alpaslan bey ile görüşüp dertleştik ve böyle bir fikir ortaya çıktı. TMSF Başkanımız da olaya sıcak baktı ve 2.5 yıllık sponsorluk anlaşması yaptık. 'Mali Milat' ile birlikte kulüpler yasası değişir, basit bir dernek statüsünden çıkarsak, futbola destek vermek isteyenlerin önü açılır. Bu dar zamanda bizlere yardımcı oldukları için Boydak Yönetim Kurulu üyelerine ve CEO Alpaslan Baki Ertekin ile TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'a teşekkür ediyorum" dedi.



Gülal: "Bu iki markayı tek çatı altında buluşturacağız"



TMSF Başkanı Muhiddin Gülal da sponsorluk anlaşmasına ilişkin şu ifadelere yer verdi:



"Boydak Holding, 2.5 yıldır TMSF altında yönetiliyor. Biz bu süreç içinde özellikle Kayseri'de spor kulüplerimize ve tüm sosyal yardımlaşma faaliyetlerine holding olarak destek veriyoruz. Bugün Kayseri'nin iki önemli markasını bir araya getirmenin mutluluğunu ifade etmek istiyorum. Boydak ismi ile Kayseri özdeşleşmiş durumda. Bu iki markayı tek çatı altında buluşturacağız ve güzel bir sinerji ortaya çıkacak. Bu işbirliğinin hem Türk sporuna hem de Kayserispor'a hayırlar getirmesini diliyorum. Boydak ailesi dün olduğu gibi Kayserispor'un bugün de yanındadır."



Günaydın:



Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise Kayserispor'u ileriye taşıyacak bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, "Futbol artık günümüzde sadece spor değil aynı zamanda ekonomik ve sosyal olarak bir çok getirisi olan bir olay haline dönüştü. Günümüzde futbolun yaşaması için ekonomik olarak desteklenmesi lazım. Bugün Kayseri'de bunu başaran TMSF Başkanımız Muhiddin Gülal ve Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'e taşın altına ellerini koydukları için teşekkür ediyorum. Artık söz sırası Kayserisporlu futbolcularımızda. Kayserispor'u daha ileri taşıyacaklarına inancımız tam. Daha üst sıralarda İstikbal Mobilya Kayserispor'u göreceğiz inşallah. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de şunları söyledi:



"Şehrin iki önemli değeri burada bir araya geliyor ve bu şehre artı bir değer katacak. Futbol takımları şehre büyük bir değer katıyor. Bizim bu kulüpleri ayakta tutmamız lazım. Şehirlerde üretilen marka değerler direkt o şehirlerle alakalı. Bu anlamda TMSF ve Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'e teşekkür ediyoruz. Bu desteğin diğer sanayi ve ticaret erbabına da örnek olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.



Yapılan konuşmaların ardından atılan imza ile Kayserispor'un yeni ismi İstikbal Mobilya Kayserispor oldu. Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir tarafından Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'e 38 sırt numaralı Kayserispor forması hediye edildi. Bedir, aynı zamanda törene katılanlara yeni yapılan tesisler hakkında bilgi de verdi. - KAYSERİ

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