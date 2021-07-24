Kayserispor'un yeni sezon formaları görücüye çıkıyor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor 2021-22 sezonunda giyeceği formaları Salı günü tanıtacak. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "27 Temmuz Salı günü saat 10.00'da Kadir Has Tesislerimizde Başkanımız Berna Gözbaşı , Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü öğretim üyelerinden Dr.Erhan Yoska,Kayseri Otizm Derneği Başkanı Kısmet Seken ve Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yasin Günlü'nün katılımlarıyla 2021 - 2022 sezonunda giyeceğimiz formalarımızın Tanıtım Toplantısı gerçekleştirilecektir" denildi. - KAYSERİ

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