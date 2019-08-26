Kayserispor'un yeni transferi adebayor kayseri'de
1 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor'un 1 yıllık anlaşmaya vardığı Emmanuel Adebayor Kayseri'ye geldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:58 Kaynak: DHA
İstikbal Mobilya Kayserispor
'un 1 yıllık anlaşmaya vardığı Emmanuel Adebayor Kayseri'ye geldi.
Geçen sezonu Medipol Başakşehir
'de geçiren Togolu yıldız Emmanuel Adebayor, İstikbal Mobilya
Kayserispor ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu, bugün 11.30'da Kayseri Havalimanı
'na uçakla iniş yaptı. Togolu yıldız futbolcuyu İstikbal Mobilya Kayserispor Genel Sekreteri Fatih Çağlar
Öcal karşıladı. Yıldız futbolcu, herhangi bir açıklama yapmadan kulüp tesislerine gitti. Adebayor'un sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Adebayor'un havalimanından karşılanması
-Genel detay
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