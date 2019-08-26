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Kayserispor'un yeni transferi adebayor kayseri'de

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 1 yıllık anlaşmaya vardığı Emmanuel Adebayor Kayseri'ye geldi.

Kayserispor'un yeni transferi adebayor kayseri'de, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 1 yıllık anlaşmaya vardığı Emmanuel Adebayor Kayseri'ye geldi.

Geçen sezonu Medipol Başakşehir'de geçiren Togolu yıldız Emmanuel Adebayor, İstikbal Mobilya Kayserispor ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu, bugün 11.30'da Kayseri Havalimanı'na uçakla iniş yaptı. Togolu yıldız futbolcuyu İstikbal Mobilya Kayserispor Genel Sekreteri Fatih Çağlar Öcal karşıladı. Yıldız futbolcu, herhangi bir açıklama yapmadan kulüp tesislerine gitti. Adebayor'un sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:09 Kaynak: DHA
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