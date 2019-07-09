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Kayserispor'un yeni transferi Dja Djedje: "Kayserispor'a isteyerek geldim"

49 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi Dja Djedje, sarı kırmızılı takıma isteyerek geldiğini ve başarılı olacağına inandığını söyledi.

Kayserispor'un yeni transferi Dja Djedje:
İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi Dja Djedje, sarı kırmızılı takıma isteyerek geldiğini ve başarılı olacağına inandığını söyledi.

Uzun süre Fransız takımlarında forma giydikten sonra geçen sezon Ankaragücü'de oynayan ve dün de İstikbal Mobilya Kayserispor ise 1+1 yıllık sözleşme yapan Dja Djedje, sarı kırmızılı forma altında başarılı olacağına inandığını söyledi. Dja, "Başkanımıza ve hocamıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle Kayserispor'u seçtim. Birkaç kişiye sordum ve olumlu dönüşler aldım. O yüzden Kayserispor'a gelmeyi tercih ettim" dedi.

Dja Djedje, "Benim de kendimce hedeflerim var. Geçen sezon Ankaragücü'de oynadım. Bu sezon Kayserispor'da başlayacağım. Onun için Kayserispor forması ile elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:13 Kaynak: İHA
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Ankaragücü, Spor
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