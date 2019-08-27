Kayserispor'un yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor'un kadrosuna kattığı 4 yeni ismin forma numaraları belli oldu.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un kadrosuna kattığı 4 yeni ismin forma numaraları belli oldu. İstikbal Mobilya Kayserispor'un FC Sion takımdan Adryan Oliveira Tavares, Wolsfburg takımından Paul Ntep, Emmanuel Adebayor ve Çanakkale Dardanelspor'dan transfer ettiği Furkan Polat'ın formaları numaraları belirlendi. Adryan Oliveira Tavares 77 numarayı, Emmanuel Adebayor 4 numarayı, Paul Ntep 29 numarayı Furkan Polat ise 98 numaralı formayı giyecek. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Adebayor imza için Kayseri'ye geldi

Onyekuru, Galatasaray idmanını ziyaret etti!

Soylu'dan, 'Mardin'e atanan kayyum, pahalı mücevherler hediye etti' iddialarına sert yanıt: Bu tam bir ahlaksızlık

Kaydeden olmadı ama katledilen Merve'nin son sözleri "Lütfen yapma" oldu