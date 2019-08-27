Son Dakika Haberleri: Kayserispor'un yeni transferlerin forma numaraları belli oldu
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Kayserispor'un yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

41 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un kadrosuna kattığı 4 yeni ismin forma numaraları belli oldu.

Kayserispor'un yeni transferlerin forma numaraları belli oldu, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'un kadrosuna kattığı 4 yeni ismin forma numaraları belli oldu. İstikbal Mobilya Kayserispor'un FC Sion takımdan Adryan Oliveira Tavares, Wolsfburg takımından Paul Ntep, Emmanuel Adebayor ve Çanakkale Dardanelspor'dan transfer ettiği Furkan Polat'ın formaları numaraları belirlendi. Adryan Oliveira Tavares 77 numarayı, Emmanuel Adebayor 4 numarayı, Paul Ntep 29 numarayı Furkan Polat ise 98 numaralı formayı giyecek.

(İHA)

Çanakkale Dardanelspor, Emmanuel Adebayor, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:30 Kaynak: İHA
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