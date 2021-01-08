Kayserispor ve Fatih Karagümrük PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'in 17. haftası geride kalırken, Kayserispor ve Fatih Karagümrük PFDK'ya sevk edildi.

Süper Lig'in 17. haftası geride kalırken, Kayserispor ve Fatih Karagümrük PFDK'ya sevk edildi. Süper Lig'de 17. hafta heyecanı dün akşam oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor mücadelesi ile sona erdi. Oynanan maçların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklandı. Kayserispor ve Fatih Karagümrük, 6'şar futbolcunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Açıklanan sevk kararları şöyle: "Kayserispor Kulübü'nün 06.01.2021 tarihinde oynanan Denizlispor - Kayserispor Süper Lig müsabakasındaki '6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Hatayspor Kulübü futbolcusu Munir Mohand Mohamedi'nin 06.01.2021 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Hatayspor Süper Lig müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 07.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Fatih Karagümrük Kulübü futbolcusu Enzo Pablo Roco Roco'nun 06.01.2021 tarihinde oynanan Antalyaspor - Fatih Karagümrük Süper Lig müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 07.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL

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