Son Dakika Haberleri: Kayserispor Yağmurda Çalıştı

Kayserispor Yağmurda Çalıştı

42 dakika önce

İkinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek'te bulunan Kayserispor, yoğun yağmura rağmen sahada çalıştı.

Kayserispor Yağmurda Çalıştı, System.String[]
İkinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek'te bulunan Kayserispor, yoğun yağmura rağmen sahada çalıştı.

Teknik direktör değişikliğine giden ve ardından çıkış yakalayan Kayserispor, sezonun ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlanıyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, yoğun yağışa rağmen sahada çalıştı. Akşam yapılan antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalışan futbolcular, yoğun sağanak yağmura aldırış etmedi. Kayserispor, hazırlıklarına günde çift ve zaman zaman 3 idman yaparak devam edecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:56 Kaynak: İHA

Belek, Antalya, Kayserispor, Spor
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