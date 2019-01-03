Kayserispor Yağmurda Çalıştı
42 dakika önce
İkinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek'te bulunan Kayserispor, yoğun yağmura rağmen sahada çalıştı.
İkinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek
'te bulunan Kayserispor
, yoğun yağmura rağmen sahada çalıştı.
Teknik direktör değişikliğine giden ve ardından çıkış yakalayan Kayserispor, sezonun ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlanıyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman
yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, yoğun yağışa rağmen sahada çalıştı. Akşam yapılan antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalışan futbolcular, yoğun sağanak yağmura aldırış etmedi. Kayserispor, hazırlıklarına günde çift ve zaman zaman 3 idman yaparak devam edecek. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:56 Kaynak: İHA
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