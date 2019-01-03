Son Dakika Haberleri: Kayserispor Yağmurda Çalıştı

Kayserispor Yağmurda Çalıştı

1 saat önce

- Kayserispor yağmurda çalıştıANTALYA - İkinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek'te bulunan Kayserispor, yoğun yağmura rağmen sahada çalıştı.

- Kayserispor yağmurda çalıştı

ANTALYA - İkinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek'te bulunan Kayserispor, yoğun yağmura rağmen sahada çalıştı.
Teknik direktör değişikliğine giden ve ardından çıkış yakalayan Kayserispor, sezonun ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlanıyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, yoğun yağışa rağmen sahada çalıştı. Akşam yapılan antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalışan futbolcular, yoğun sağanak yağmura aldırış etmedi. Kayserispor, hazırlıklarına günde çift ve zaman zaman 3 idman yaparak devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:40 Kaynak: İHA

Antalya, Belek, Kayserispor, Spor
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