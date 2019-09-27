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Kayserispor yarın gidecek

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Konyaspor deplasmanına yarına gidecek.

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İstikbal Mobilya Kayserispor, Konyaspor deplasmanına yarına gidecek.


İstikbal Mobilya Kayserispor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı için yarın saat 10.00'de karayolu ile Konya'ya gidecek.


İstikbal Mobilya Kayserispor, son antrenmanını yarın Konya'da yapacak ve ardından kamp yapacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak. Sarı kırmızılı takımın kafilesinde sakatlıkları bulunan Artem Kravets, Şamil Çinaz ve Alpay Çelebi yer almayacak.


Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor ile İstikbal Mobilya Kayseripor maçını Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın 4.Hakemi Batuhan Gültek. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:20 Kaynak: İHA
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