Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ve pas çalışması yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, antrenör Uğur Kulaksız yönetiminde gerçekleştirildi.

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