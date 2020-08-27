Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı futbol takımı, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.

İdmanda ısınma bölümünün ardından, istasyon, pas ve koşu çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.

Kayserispor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.