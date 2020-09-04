Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda, ısınma bölümünün ardından istasyon, pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maç yapıldı.
Kayserispor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 13:23 - Kaynak: AA
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