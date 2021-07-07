Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, milli takımlardan dönen oyuncuların katılımıyla yaklaşık 10 gündür yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Oyuncuların motivasyonundan, antrenmanlara olan uyumlarından memnun olduğunu dile getiren Koşukavak, mevcut kadro ile ellerinden gelen en iyi çalışma ortamını oluşturmaya gayret ettiklerini aktardı.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Koşukavak, "Başkan ve sportif direktörümüz, transfer konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Transfer zor bir süreç, ilgilendiğiniz oyuncuyu alamayabiliyorsunuz. Başka planlar yapmak zorunda kalabiliyorsunuz ama bu süreci aşacağımıza inanıyorum. Şu anda prensipte anlaştığımız Emrah Başsan, Onur Bulut ve Gökhan Sazdağı, takımla çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

"Doğan, çok karakterli ve üst düzey bir kaleci"

Genç kalecileri Doğan Alemdar'ın Avrupa'nın önemli takımlarından transfer teklifi aldığını kaydeden Koşukavak, şunları söyledi:

"Doğan Alemdar bence ülkemizde son yıllarda yetişen üst düzey genç kalecilerden biri. Saha performansının dışında çok entelektüel, akıllı, zeki, farkındalık tarafı çok güçlü bir genç. Ben onun çok büyük yerlerde oynayacağını düşünüyorum. Çok abarttığımı da düşünmüyorum, bazı oyuncular 50 yılda bir gelir. Doğan Alemdar'ı onlardan biri olarak görüyorum."

İlhan Parlak: "Taraftarı olduğum takımın sorumluluğunu üzerimde hissettim"

Takım kaptanı İlhan Parlak, geçen sezon kadroda olan, kiralıktan dönen ve yeni anlaşmaya varılan oyuncularla takımda iyi bir atmosfer oluştuğunu dile getirdi.

Geçen sezon zor bir süreçten geçtiklerini ancak ligde kalmayı da başardıklarını aktaran İlhan Parlak, "Geçen sezon ilk yarı iyi bir performans sergileyememiştim ama ikinci yarı iyi bir oyun ortaya koyduk. Takım olarak sıkıntılı dönemler geçirdik. Sürekli hoca değişiklikleri yaşadık. Aldığımız kötü sonuçlar bizi olumsuz etkiledi. Bu zor zamanları atlatıp ligde kalmayı başardık. Kendi şehrimin, taraftarı olduğum takımın sorumluluğunu hep üzerimde hissettim." ifadelerini kullandı.

Antrenman

Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde kulüp tesislerinde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.