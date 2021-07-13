Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Bernard Mensah ile yeni transferleri Lionel Carole ve Majid Hosseini'nin aralarına katıldığını söyledi.

Transfer hareketliliğinin devam ettiğini belirten Koşukavak, "Yerli oyuncuya ihtiyacımız var. Federasyonun yeni getirdiği kurala göre sahada 8 yabancı 3 yerli olması gerekiyor. Bundan dolayı oraya transfer yapmayı düşünüyoruz. Hazırlık maçlarından sonra daha aciliyetli bir durum ortaya çıkarsa, yönetimle konuşup ihtiyaç olan yerlere de bir şeyler yapabiliriz." dedi.

Yeni sezon fikstürünün Kayserispor için hayırlı olması temennisinde bulunan Koşukavak, şöyle konuştu:

"Kayserispor herkesin bildiği gibi uzun süredir bir iskeleti olmadan mücadele ediyor. Sürekli bir omurga oluşturma çabası var. Mesela geçen sezon Denis Alibeck sakatlığından dolayı çok az forma giydi. Campanharo yine öyle... Yani bir oyun yapısı üzerinden hareket edilmemiş, sürekli sirkülasyon olmuş. Bu işler biraz zaman alıyor. Bundan dolayı fikstür bizim için kritik. Ligin zorluk derecesi yüksek. Lige iyi başlarız inşallah. Geçtiğimiz sezon 20 günde Allah beni utandırmadı. Bu sezon daha iyisini yapabiliriz. Zaman ve süreçle olacak işler. Daha aklıselim orta ve uzun vadeli planlar yapmalıyız. Hem yarışıp hem de gelecek sezonun kadrosunu inşa etmek lazım, Doğru olan da budur."

Portekizli yıldız futbolcu Manuel Fernandes'in sezon başından bu yana hiçbir antrenmanı kaçırmadığını belirten Koşukavak, "Manuel Fernandes ilk toplandığımız gün bizimle beraberdi ve hiç antrenman kaçırmadı. Saygıyı çok hak eden yönleri var. Antrenmanın her tarafında var. Yüzde yüzünü veriyor. Yaşı ilerlemesine rağmen bu tavrı, bu duruşu gösteriyor. Kendisine de teşekkür ettim. Bu mantıkla ilerlerse Kayserispor'a katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Yasir: "Forma rekabetinin içinde olacağım"

Kayserisporlu oyuncu Yasir Subaşı, güzel bir çalışma ortamı yakaladıklarını, yeni transferlerin takıma çok çabuk adapte olduğunu söyledi.

Takımda arkadaşlığın üst seviyede olduğunu, önümüzdeki sezon bu olumlu havayla ligde iyi bir performans sergilemeyi hedeflediklerini vurgulayan Subaşı, şöyle devam etti:

"Son iki sezon ligde kalma mücadelesini sürdürdük ve alnımızın akıyla ligde kalmayı başardık. Bu sezon geçen yılarda yaşadıklarımızı yaşamak istemiyoruz. Bunun için emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. İyi çalışıp Kayserispor taraftarına güzel sonuçlar vermek istiyoruz. Takıma yeni transferler katıldı. Forma mücadelesi olacak. Bunun da takımın performansına yansıyacağını düşünüyorum. Ben de forma rekabetinin içinde olacağım ve elimden geleni yapacağım."

Antrenman

Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde kulüp tesislerinde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Takıma yeni katılan ve geç gelen sporcuların takımdan ayrı çalıştığı antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.