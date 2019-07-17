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Kayserispor, yeni sezona Avusturya'da hazırlanıyor

4 saat önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor, 2019-2020 sezonuna Avusturya'da hazırlanıyor.

Kayserispor, yeni sezona Avusturya'da hazırlanıyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor, 2019-2020 sezonuna Avusturya'da hazırlanıyor.
Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, günü çift antrenmanla geçirdi.
Günün ilk antrenmanında kros ve saha çalışmaları yapan Kayserispor, akşam idmanında ise iki gruba ayrıldı. Bir grup futbolcu salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışırken, bir grup futbolcu ise sahada antrenman yaptı.
Koşuyla başlayan saha antrenmanı pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda çift kale maçla süren idman, şut ve soğuma çalışmalarıyla sona erdi.
Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı idmanlarla devam edecek.
Yasir, yarın takıma katılacak
Kayserispor'un Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Yasir Subaşı, yarın kampa katılacak.
Geride kalan sezonu Spor Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'da geçiren 23 yaşındaki savunma oyuncusu, yarın Avusturya'daki kampa dahil olarak yeni takımıyla çalışmalara başlayacak.
Ayrıca Kayserispor'un Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah da kampa dahil olarak bugünkü çalışmalarda yer aldı.
Hikmet Karaman'dan sert idman
Kayserispor'un tecrübeli teknik direktörü Hikmet Karaman, futbolcularına yaptırdığı sert idmanla dikkati çekti.
Akşamki saha antrenmanında futbolcularını sık sık uyaran 59 yaşındaki teknik adam, 100 metrelik koşuda oyuncularının 13 saniyenin altına düşmesini istedi.
Hikmet Karaman, Kayserispor, Avusturya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:09 Kaynak: AA
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