Kayserispor yeni sezona hazırlanıyor
55 dakika önce
İstikbal Mobilya Kayserispor yeni sezon için antrenmanlara devam ediyor.
İstikbal Mobilya Kayserispor
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:31 Kaynak: İHA
yeni sezon için antrenmanlara devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde yeni sezona hazırlıklarına başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kayserispor Tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman
yönetimindeki oyuncular, düz koşunun ardından yaptıkları çalışmalar ile antrenmanı sürdürdü. Teknik Direktör Karaman, antrenman boyunca oyuncularla yakından ilgilendi. - KAYSERİ
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