Kayserispor yeni teknik direktörü Robert Prosinecki: "Kayserispor'u bu durumdan kurtaracağız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayserispor yeni teknik direktörü Robert Prosinecki: 'Kayserispor'u bu durumdan kurtaracağız' - Son Dakika Spor

Kayserispor yeni teknik direktörü Robert Prosinecki: "Kayserispor'u bu durumdan kurtaracağız"

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor ile anlaşmaya varan Robert Prosinecki, ligin ikinci yarısında başarılı olacaklarını iddia etti.

Kayserispor yeni teknik direktörü Robert Prosinecki:

İstikbal Mobilya Kayserispor ile anlaşmaya varan Robert Prosinecki, ligin ikinci yarısında başarılı olacaklarını iddia etti.


Süper Lig'in ilk yarısını 10 puanla tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'un ikinci yarıda teknik direktörlük görevini üstlenen Hırvat teknik adam Robert Prosinecki, kümede kalacaklarını ifade etti.


Robert Prosinecki, "Başkan çok ısrarcı oldu ve teklifi kabul ettim. Önümüzdeki günlerde başkan ile biraya geleceğiz. Resmi anlaşma yaptıktan sonra transferler yapacağız" dedi.


Transfer çalışmaları ile ilgili de konuşan Prosinecki, "Evet sağlık sorunlarım var ama ben heyecan yaşamayı seviyorum. Kayserispor'u kötü durumdan kurtarmak için çabalayacağız. İyi transferler yaparak ikinci yarıda çok maç kazanacağız. Ben inanıyorum. Taraftar inansın ve destek versin. Kayserispor kümede kalmak için savaşacaktır" cümleleri kurdu.


Prosinecki, 5 Ocak günü Antalya'ya giderek Kayserispor kampına katılarak takımın başına geçecek. - KAYSERİ

Robert Prosinecki, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:14 Kaynak: İHA
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