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Kayserispor yeni tesiste ilk kez çalıştı

4 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Kadir Has'taki yeni tesiste ilk idmanını yaptı.

Kayserispor yeni tesiste ilk kez çalıştı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayseri spor, Kadir Has'taki yeni tesiste ilk idmanını yaptı.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, önümüzdeki haftalarda kullanıma açılacak olan yeni tesiste ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Sarı Kırmızılı takım, 5 yıldızlı otel donanımında bulunan Kadir Has yeni tesis binası içerisindeki spor salonunda ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren idmanda fitness ve güç çalışması yapan sarı kırmızılılar, sonrasında saha çalışması için çime geçti. - KAYSERİ
Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 01:49 Kaynak: İHA
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