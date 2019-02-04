Kayserispor Yenilgiyi Unuttu
1 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de mağlubiyeti unuttu.
İstikbal Mobilya Kayserispor
, Süper Lig'de mağlubiyeti unuttu.
Spor Toto Süper Lig'de 20. haftayı geride bırakan İstikbal Mobilya Kayserispor, 22 puana erişirken mağlubiyeti de rafa kaldırdı. Ligin 14. haftası sonunda teknik direktör değişikliğine gider sarı kırmızılı takım, sonrasında oynadığı lig maçlarında mağlubiyet yüzü görmedi.
İstikbal Mobilya Kayserispor ligde oynadığı son 6 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik alarak 10 puan topladı. Sarı Kırmızılı takım Kasımpaşa
ve Akhisarspor'u mağlup ederken Erzurumspor
, Antalyaspor
, Bursaspor
ve Yeni Malatyaspor
ile berabere kaldı.
Sağlam'dan sonra
Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam
ile lige başlayan ve ilk 14 haftada sadece 12 puan toplayabilen sarı kırmızılı takım, Trabzonspor
maçı sonrası göreve getirilen Hikmet Karaman
ile yenilmedi. Karaman ile çıkılan 6 lig maçında 2 galibiyet 4 beraberlik neticesinde 10 puan toplandı. Sarı Kırmızılılar
, puan tablosunda 14.sırada yeralıyor. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:58 Kaynak: İHA
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