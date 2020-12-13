Kayserispor yine berabere kaldı

Hes kablo Kayserispor, bu sezon 4.beraberliğini aldı.
Süper Lig'in 12.haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor, 0-0'lık sonuç ile sahadan berabere ayrıldı. Sarı kırmızılılar, bu sezonki 4.beraberliğini aldı.
Bayraml Bektaş'ın yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Samet Aybaba yönetiminde 4 müsabakaya çıkan Hes Kablo Kayserispor, beraberliklere abone oldu. Son 4 maçında 4 beraberlik alan sarı kırmızılılar, bu maçlarda 2 gol atarken kalesinde de 2 gol gördü.
Son 4 maçında berabere kalan Kayserispor'un teknik direktör Samet Aybaba geldikten sonra oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:
Galatasaray-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Karagümrük 0-0
Göztepe-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Trabzonspor 0-0
-İHA-
- Kaynak: İHA
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